Без укладки и макияжа: жена 60-летнего Диброва показала честный кадр

Дмитрий Дибров старше своей возлюбленной на двадцать девять лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала паре построить гармоничные отношения и завести общих детей. В феврале 2010 года Полина родила первенца — сына Александра. Спустя три года, в семье появился второй ребенок. Маленькому Федору шесть лет. В мае 2015 года супруга телеведущего подарила ему сына Илью. Несмотря на троих детей, девушка находит время и на ведение домашнего хозяйства, и на себя.

В Stories Полина Диброва поделилась свежим кадром, посетив один из салонов красоты в Ростове. Модель запечатлела себя без косметики и укладки. В повседневной жизни супруга шоумена отдает предпочтение естественности, отказываясь от яркого грима, как, к слову, и возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно — 37-летняя Наталья Водянова.

Кроме того, Полина не забыла поздравить своего старшего сына с днем рождения. Еще 9 февраля Александр отпраздновал десятилетие. Модель подметила, что она едва успела заметить, как пролетело время. Звездная мама пожелала сынишке крепкого здоровья, подметив, что они с Дмитрием абсолютно счастливые родители. Ведь у них есть такой невероятный и удивительный ребенок. Появление в ее жизни наследника супурга шоумена назвала самым волшебным моментом.