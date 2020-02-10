Анна Семенович в откровенной позе поделилась жизненным опытом

Анна Семенович всегда любила по доброму шокировать своих подписчиков в Instagram, вот и на этот раз певица не изменила своей привычке. Артистка сделала весьма откровенную фотографию, на которой она в леопардовом платье с очень открытым декольте сидит на стуле, широко раздвинув ноги и с томным взглядом и приоткрытым ртом смотрит на фотографа, явно вызывая у того неуместные желания. Ну или вполне уместные в данной ситуации.

Разумеется, одной фотографии всегда мало, чтобы удержать аудиторию, поэтому певица поделилась еще и жизненной мудростью собственного сочинения.

«Как только ты расслабляешься и отпускаешь ситуацию, принимая любой вариант развития событий, с тобой происходит лучший ❤️», — написала Семенович.

К сожалению, мужская аудитория комментаторов проигнорировала все, что было после откровенного фото, а вот женщины смогли дочитать до конца и подтвердили правоту артистки.