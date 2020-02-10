Именное приглашение и фото с Питтом: Киркоров похвастался присутствием на «Оскаре»

Король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров шокировал российскую аудиторию внезапным появлением на кинопремии «Оскар». 92-я по счету церемония вручения наград состоялась в ночь с 9 на 10 февраля и собрала у экранов телевизора (а некоторых и в зрительном зале) практически весь земной шар. Совершенно неожиданным стало появление в театре «Долби» и российского исполнителя. Журналисты поспешили узнать у Киркорова, как он оказался среди почетных гостей и номинантов.

Оказалось, что пробраться на столь масштабное событие – задача не из легких. Порталу Super Филипп рассказал, что получил место в третьем ряду партера. Его соседями стали мощнейшие Квентин Тарантино и Брэд Питт. Чтобы его пропустили в зрительный зал, Киркоров сумел раздобыть именное приглашение, которое нельзя купить за деньги – его выписывает Американская киноакадемия.

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На снимках, обнародованных поп-королем, видны некоторые правила использования «билета». Так, там написано, что передавать приглашение третьим лицам категорически запрещено, иначе оно будет отозвано без права возвращения. Также пропуск не может быть использован для рекламных и иных коммерческих целей. Запрещается вести аудио- и видеосъемку на любом участке премии для неаккредитованных лиц.

Что касается присутствия на афтерпати, то получить приглашение туда можно, купив его, однако выложить за это придется около 2 тысяч долларов (около 126 тысяч рублей). Похвастался Филипп и собственной интуицией – в текущем году певцу удалось угадать всех победителей в оглашенной номинации. С Брэдом Питтом – лауреатом «Оскара» за лучшую роль второго плана – Филипп Бедросович даже сфотографировался. Взявший же главный приз – фильм «Паразиты» – артист пообещал рекомендовать друзьям.