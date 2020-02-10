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Журналисты раскрыли секреты долголетия Владимира Зельдина

10 февраля артисту Центрального академического театра Российской армии могло бы исполниться 105 лет.

Журналисты раскрыли секреты долголетия Владимира Зельдина
Актер Владимир Зельдин. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Супруга долгожителя, актера Владимира Зельдина развенчала мифы об образе жизни супруга. 10 февраля все причастные к искусству и поклонники творчества артиста вспоминают советского деятеля культуры добрым словом – ему могло бы исполниться 105 лет. Помимо бесчисленного количества ролей в фильмах и театре, Зельдин был знаменит своей превосходной физической формой – он продолжал петь и танцевать на сцене, а также активно трудиться в различных постановках. Некоторые эксперты и вовсе объявили Зельдина старейшим актером планеты.

На вопросы журналистов, в чем секрет его успеха, Владимир предпочитал отшучиваться, из-за чего вокруг его персоны ходило немало слухов: друзья артиста рассказывали, что Зельдин умеет феноменально распределять силы и редко по-настоящему устает. Другие же уверенно заявляли – актер не злоупотребляет вредными привычками, а еще – с радостью кушал гречневую кашу три раза в день.

Чуть позже супруга артиста, Иветта Евгеньевна, рассказывала, передает «Комсомольская правда», что муж кашу, конечно, ел, но не в таких больших количествах, как гласят легенды. Кроме того, он очень любил гулять, делал это ежедневно по несколько часов. Кроме того, Зельдин активно общался с людьми, всегда проявлял интерес к женщинам и в целом был человеком неконфликтным. О генетике же речи не шло – никто из родственников актера до столь преклонного возраста не дожил.

Поклонники же артиста театра и кино считают главным секретом долголетия любовь к своему делу. За 80 лет работы Зельдин успел сняться в 60 фильмах, стал народным артистом Советского Союза, никогда не разменивался на скандалы и вопросы о финансах. Даже дачу, которую получил от государства в свое время, вернул в казну.

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