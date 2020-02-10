«Друг на друга похожи»: Орбакайте поделилась фото с мужем в домашней обстановке

В ночь с 9 на 10 февраля состоялась премия «Оскар». В этом году на церемонии в Лос-Анджелесе побывал даже Филипп Киркоров. На красной дорожке был настоящий парад звезд. Великие актрисы задолго до премии начали побирать себе образы. Кто-то пришел с семьей, а другие в одиночестве блистали на церемонии. Многие наблюдали за тем, что происходило в зале театра «Долби».

Ксения Бородина пожертвовала сном, что узнать победителей «Оскара». А Кристина Орбакайте наблюдала за церемонией со своей семьей. В соцсети она поделилась редким фото с мужем Михаилом Земцовым и семилетней дочкой Клавдией. В кадре они сидят рядом друг с другом на диване. Певица предстала без укладки и макияжа в футболке с принтом. Они накрылись пледом, чтобы создать уют.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Александра Стриженова отметила, что Кристина похожа не только с дочкой, но и супругом. «Когда вы рядом, хорошо видно, что все друг на друга похожи!» — написала она. А Игорь Крутой вспомнил, что недавно артистка травмировала ногу, поэтому отменила концерты. «Кристинка, выздоравливай!» — обратился он к Орбакайте.

А поклонники одарили звезду комплиментами. «Кристинаааа… у тебя такой красивый муж», «Прекрасная семья!», «Приятно видеть всю семью в сборе! Желаю, чтобы заживление ноги прошло быстро!», «Доченька — копия папа», «Трое друг на друга очень похожи», «Такие красивые», «Такая естественная! Молода и прекрасна», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что певица отдыхает в Майами. Она планирует вернуться к работе уже в марте.