«Лестно»: Тина Канделаки ответила на выпад Собчак по поводу ее фигуры

Телеведущая Тина Канделаки ответила на реплику Ксении Собчак, озвученную в пятничном выпуске «Вечернего Урганта». Напомним, ведущий предложил журналистке выбрать – стать мужем Канделаки или стать крестницей президента Монголии. Тогда Ксения заявила, что с радостью согласится на второй вариант, ведь фигура Канделаки, как бы та ни занималась спортом, оставляет желать лучшего.

Долгое время продюсер неоднозначную реплику Собчак не комментировала. Однако на прямой вопрос подписчиков, что она думает на этот счет, Тина призналась – ей приятно, что Ксения, человек с большим послужным списком, обратила внимание на нее – «скромную девчонку из Тбилиси».

«Это лестно! Лестно, когда известный видеоблогер, большой политический лидер, ведущая, красавица, умница, лицо с породой и харизмой обсуждает меня. Приятно, скрывать не буду», – парировала Канделаки с улыбкой.