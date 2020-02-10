Стало известно, какое прозвище дали Кейт Миддлтон британцы

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон по долгу королевского протокола обязана сопровождать своего супруга, принца Уильяма, на официальных мероприятиях и в поездках по королевству. И многие подданные заметили, что Миддлтон особое внимание уделяет юным британцам. Своих детей у герцогини трое, и практически на каждом официальном выходе она спешит пообщаться со всеми ребятами, которые присутствуют на мероприятии. Земляки не могли не заметить это дружелюбие и стремление к общению с детьми у Кейт и за это прозвали ее «детской королевой», пишет издание Express.

В свое время мать супруга Кейт, принцессу Диану, британские подданные прозвали «королевой людских сердец». Леди Ди значительно отличалась от членов королевской семьи тем, что была очень открытой, искренней и эмоциональной, что считается неуместно при дворе. Именно за это ее полюбили миллионы людей и до сих пор вспоминают с огромным трепетом поклонники.