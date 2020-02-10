Билли Айлиш рассказала о работе над саундтреком к последнему фильму про Джеймса Бонда

Американская певица Билли Айлиш стала настоящей сенсацией прошлого года. Мало того, что совсем еще молодая девушка завоевала кучу статуэток «Грэмми» в самых разных номинациях, так еще и на «Оскаре» ее выступать пригласили. Также артистка станет исполнительницей главного саундтрека в новом фильме про Джеймса Бонда «Не время умирать».

Издание People смогло разговорить Билли перед самым началом церемонии «Оскар» и узнать о ее ощущениях от такого ответственного задания, ведь далеко не каждому исполнителю дарят честь создать музыку для фильма о самом секретном агенте. Билли явно была взволнована и рассказала, что песня уже создана и записана, более того, певица в искреннем восторге от получившегося результата. Так что ждем новый фильм про Джеймса Бонда и готовимся восторгаться новым музыкальным произведением от 18-летнего гения.

Напомним, многие свои композиции Билли пишет вместе со своим братом Финнеасом, и саундтрек к «Не время умирать» не стал исключением.