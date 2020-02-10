«Один более эмоционален»: Валерия раскрыла рецепт примирения в ссорах с Пригожиным

Супруги живут душа в душу вот уже 16 лет.

Певица Валерия раскрыла рецепт решения конфликтов с продюсером Иосифом Пригожиным. В интервью телеканалу Муз-ТВ артистка призналась, что, как и любые любящие друг друга люди, они с мужем ругаются, однако происходит это нечасто, потому что с годами пара научилась прислушиваться к особенностям друг друга.

Когда же это все же происходит, то певица и продюсер стараются примириться как можно быстрее. Чаще всего на уступки идет тот, кто интуитивно считает себя неправым.

«Мы с пониманием относимся к специфике характера, успели хорошо друг друга изучить за столько-то лет. Тот, кто неправ, всегда готов пойти на попятную и извиниться. Столько лет живем вместе, и все хорошо», — отметила она.

Что касается затяжных конфликтов, то таковых в паре Пригожина и Валерии не бывает. Нередко друзья рассказывают певице, что могут не общаться с возлюбленными неделями. Такой подход к построению отношений артистку всегда удивлял.

«У нас подобное даже представить себе невозможно! Да, конечно, мы оба — люди эмоциональные, можем вспылить. Один из нас еще более эмоциональный, чем другой. Догадываетесь, наверно, кто?» — улыбнулась она.

Напомним, в 2014 году Иосиф Пригожин и Валерия отметили оловянную свадьбу — 10 лет со дня заключения брака. На сегодняшний день супруги живут вместе вот уже 16 лет и продолжают открыто демонстрировать чувства друг к другу.

Ранее Валерия признавалась, что боялась выходить замуж за Иосифа — на тот момент она еще не остыла от развода и старалась вообще не думать о новом браке.