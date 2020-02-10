Российский дизайнер обвинила Gucci в плагиате

Отечественный бренд LESYANEBO существует на рынке модной индустрии уже 5 лет. За это время его создатель, дизайнер Олеся Шиповская, одела в свои костюмы и платья не только российских звезд и светских львиц, но и мировых топ-моделей Джиджи Хадид и Наталью Водянову, актрису Кэролайн Вриланд.

Год назад Олеся и ее команда сняли лукбук в локациях московского метро. И не так давно мировой фешн-гигант Gucci представил новый кампейн, который очень похож на съемку Шиповской. Российский дизайнер в своем блоге в Инстаграм посчитала, что Gucci взяли ее идею:

«К сожалению, существует такая практика, что большие бренды зачастую черпают идеи у небольших независимых марок, а так как они также чаще всего — крупные рекламодатели, вряд ли даже медиа решится вступиться за маленький бренд» — написала девушка.

Она разместила в «карусели» блога серию своих снимков и работ Gucci и отметила, что идея фото в метро на эскалаторе – это не новинка, до нее тоже было множество показов и съемок. Однако, между вдохновением и копированием — огромная пропасть, уверена девушка.

«Конечно, кампейн Gucci классный. И я сама ещё не понимаю, как надо на это реагировать» — рефлексирует Олеся.

Отечественный бренд Lesyanebo достаточно давно вышел на международную арену, неоднократно проводил показы в Париже. Визитной карточкой лейбла стали брючные костюмы оверсайз – именно в них были замечены отечественные звезды и мировые супермодели.