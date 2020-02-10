«Неужели это вы?»: певица Штурм показала побои от бывшего супруга

53-летняя Наталья Штурм впервые показала подписчикам снимки с синяками, нанесенными бывшим супругом. 15 лет назад артистка со скандалом развелась с бизнесменом Игорем Павловым – оказалось, что мужчина регулярно избивал певицу, а затем и вовсе отобрал у женщины возможность видеться с 16-летним Арсением.

Недавно Штурм расплакалась в эфире передачи «Звезды сошлись» — знаменитость переживает из-за невозможности созвониться с отпрыском. Она уверена – Павлов настроил сына против нее.

Сейчас Штурм намерена действовать решительно. Активные действия против бывшего супруга Наталья начала с Instagram – певица обнародовала снимки, на которых наглядно видны синяки.

Особенно фолловеров шокировало последнее фото: на нем артистку узнать практически невозможно. Большой фингал под левым глазом, взъерошенные волосы, следы от пальцев на плече. «Наталья, неужели на последнем кадре вы?», — пишут ей люди.

В свою очередь Штурм призналась, что, к сожалению, на снимке действительно она, 15 лет назад. Наталья отметила, что раньше стеснялась показывать фотокарточки, делала это только в полиции, однако привлечь супруга к наказанию это не помогло.

Сегодня Наталья намерена провести пресс-конференцию на тему домашнего насилия. Подобным образом исполнительница хита «Школьный роман» напомнит людям о необходимости огласки проблемы.