Поклонники раскритиковали Влада Топалова из-за его увлечения на белом ковре

Певец признался, что он обожает чистить свою обувь.

Певец Влад Топалов рассказал подписчикам в Instagram о своем фетише.

«Я обожаю чистить свою обувь… Сам! Люблю, когда обувь идеальна. Мы подсознательно всегда обращаем внимание при знакомстве на обувь. Всегда», — написал 34-летний артист.

Он выложил в социальную сеть ускоренный видеоролик, на котором запечатлен процесс приведения его туфель в порядок. Но добрая половина подписчиков, вместо того, чтобы похвалить аккуратного мужчину, стали его критиковать. Ведь свою черную обувь он чистил на белом ковре.

«Хозяюшка… Теперь коврик в химчистку отдай!» — иронично прокомментировала одна из поклонниц.

Хотя, судя по обстановке комнаты, Топалов чистил обувь не в зале, а в прихожей или гардеробной. Хотя, для «защитников» белого ковра, это, пожалуй, слабый аргумент.

Добавим, пока Топалов проявляет чудеса хозяйственности, его супруга Регина Тодоренко отдыхает вместе с маленьким сыном на Мальдивах.