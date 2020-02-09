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Поклонники раскритиковали Влада Топалова из-за его увлечения на белом ковре

Певец признался, что он обожает чистить свою обувь.

Поклонники раскритиковали Влада Топалова из-за его увлечения на белом ковре
Влад Топалов показал себя хозяйственным, но не для всех. Фото: Global Look Press

Певец Влад Топалов рассказал подписчикам в Instagram о своем фетише.

«Я обожаю чистить свою обувь… Сам! Люблю, когда обувь идеальна. Мы подсознательно всегда обращаем внимание при знакомстве на обувь. Всегда», — написал 34-летний артист.

Он выложил в социальную сеть ускоренный видеоролик, на котором запечатлен процесс приведения его туфель в порядок. Но добрая половина подписчиков, вместо того, чтобы похвалить аккуратного мужчину, стали его критиковать. Ведь свою черную обувь он чистил на белом ковре.

Влад Топалов
Множество комментаторов Топалова обратили внимание ни на его усердия, а на белый ковер. Фото: instagram.com/vladtopalovofficial/

«Хозяюшка… Теперь коврик в химчистку отдай!» — иронично прокомментировала одна из поклонниц.

Хотя, судя по обстановке комнаты, Топалов чистил обувь не в зале, а в прихожей или гардеробной. Хотя, для «защитников» белого ковра, это, пожалуй, слабый аргумент.

Добавим, пока Топалов проявляет чудеса хозяйственности, его супруга Регина Тодоренко отдыхает вместе с маленьким сыном на Мальдивах.

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Тэги:

Влад Топаловдомашнее хозяйствокритика подписчиковмужчинамужчина мечтыобувь
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Поклонники раскритиковали Влада Топалова из-за его увлечения на белом ковре
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