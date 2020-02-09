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«Разрушительница забвений»: Варнава снялась в «религиозном» клипе Киркорова

Певец сделал из личности своей новой партнерши большую тайну.

«Разрушительница забвений»: Варнава снялась в «религиозном» клипе Киркорова
Филипп Киркоров готовит что-то потрясающее, даже по своим меркам. Фото: Global Look Press

Вечером 9 февраля поп-король российской эстрады Филипп Киркоров представил музу, своего нового клипа «Романы». Еще за пять дней до этого артист показал женщину со спины и предложил поклонникам в Instagram угадать, кто она. Подписчики называли варианты: Регина Тодоренко, Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова, Ани Лорак, Вера Брежнева. Оценив фигуру дамы, Ксения Собчак отметила, что это «кто-то упитанный».

И вот, наконец, певец раскрыл тайну — это комедийная актриса Екатерина Варнава. Свою партнершу он величаво представил, как «разрушительницу забвений». Киркоров опубликовал коллаж, на котором держит актрису, висящую в позе Христа, а вокруг монахини, купидоны и прочие отсылки к библейской тематике. Ох, не заигрался бы Филипп Бедросович с чувствами верующих, как это вышло у группы «Ленинград».

«Серьезно, это я?» — отреагировала Варнава на его пост в комментариях.

«Ты, ты, ты — ночью и днем. Ты, ты, ты — в сердце моем!» — ответил ей артист.

Премьера клипа назначена на День святого Валентина, 14 февраля. Певец уже опубликовал некоторые кадры из этого ролика, дающие понять, что музыкально видео будет очень смелым. Пока остается только гадать, что за роль уготована Екатерине в этой религиозно-романтическом действе.

Кстати, Варнава неплохо зарекомендовала себя, как партнерша для клипа. Недавно она снялась в музыкальном ролике Александра Гудкова и показала там солидный уровень владения своим телом.

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Тэги:

Екатерина Варнавановый клипФилипп Киркоров
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«Разрушительница забвений»: Варнава снялась в «религиозном» клипе Киркорова
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