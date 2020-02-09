Принца Гарри заметили в клинике по пересадке волос

Хотя есть на планете люди с королевской кровью, даже они беззащитны перед такой банальной проблемой, как облысение. Этот жизненный урок буквально на своей голове усвоил принц Гарри, который был замечен в элитной клинике, которая специализируется на пересадке волос. Как сообщает издание The Sun, 35-летний герцог Сассекский решил не дожидаться, пока полностью облысеет и посетил специальное учреждение. Как сообщают источники журналистов, его визит изрядно шокировал работников медицинского заведение, но оно и понятно, не каждый день им удается лечить королевских особ.

Эксперты также провели невероятно важное исследование и сообщили, что с момента свадьбы с Меган Маркл залысина принца увеличилась почти в два раза. Можно ли теперь сказать, что Гарри рвет на себе волосы после свадьбы, специалисты не уточняют. Журналисты также опросили специалиста по пересадке волос Азима Шахмалака, который предположил, что именно Меган могла заставить супруга пойти на процедуры, так как у нее есть опыт работы актрисы и она знает, когда мужчина должен выглядеть безукоризненно.