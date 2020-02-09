ЗВЕЗДЫ

«Не хочу с ней разговаривать»: мать Тимати отказалась от строгих наказаний для внучки

А вот самому рэперу в детстве пару раз крепко доставалось.

«Не хочу с ней разговаривать»: мать Тимати отказалась от строгих наказаний для внучки
Пока папа с мамой работают, воспитанием внучки занимается, в основном, бабушка. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Мать рэпера Тимати, 60-летняя Симона Юнусова воспитывает его дочь от модели Алены Шишковой — Алису, которой скоро исполнится 6 лет. Женщина регулярно выкладывает в Instagram фото и видео с девочкой, показывая ее игры, шалости и учебу. Из свежего звездная бабушка опубликовала ролик, на котором внучка читает наизусть забавное стихотворение. При этом видно, что малышка не просто повторяет заученные строки, а добавляет артистизма в свое исполнение.

В комментариях Юнусова активно делится секретами развития ребенка. Она рассказала, что они с Алисой учат стихи с трех лет и запоминают не строчками, а смысловыми кусками. Девочка любит смешить взрослых, поэтому бабушка ищет для нее забавные произведения и по ходу объясняет ей смысл точек и запятых, который малышка пока еще не всегда понимает.

Один из комментаторов поинтересовался, как Симона Яковлевна наказывает внучку и была ли она строга к сыновьям, когда они были маленькие.

Симона Юнусова
Симона Юнусова много рассказывает о воспитании детей и внуков в социальной сети. Фото: instagram.com/simona280/

«Алису не наказываем, максимум, это говорю, что не хочу с ней разговаривать (всегда объясняю почему), а старшему от меня доставалось пару раз, но это от моего бессилия, о чем я помню и жалею. Всегда просила и прошу прощения, если не сдерживаюсь», — поделилась Юнусова.

Напомним, старшим среди детей женщины как раз был Тимур, будущий Тимати. В 2019 году он порадовать мать внуком Ратмиром, правда, уже от другой модели —  Анастасии Решетовой.

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«Не хочу с ней разговаривать»: мать Тимати отказалась от строгих наказаний для внучки
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