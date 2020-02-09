Леонид Агутин трогательно поздравил дочку с днем рождения

Певец и композитор Леонид Агутин сделал очень трогательный и запоминающийся подарок на день рождения своей дочки, Елизаветы. Мужчина сочинил большое стихотворение, посвятил его 21-летней Лизе и выложил его в своем официальном аккаунте в Instagram.

Читатели певца с восторгом и умилением встретили такое послание отца для своей дочери, а звезды российского шоу-бизнеса присоединились к поздравлением и в очередной раз похвалили писательский талант Леонида. Например, еще один хороший исполнитель, Игорь Николаев, заметил, что стихотворение получилось прекрасным, а также присоединился к поздравлениям и пожелал Елизавете счастья.

Напомним, с самого раннего возраста Лиза жила в Майами, в США. С самого раннего возраста девочка писала рассказы и стихи, а также занималась музыкой. В 2010 году она основала рок-группу «Without Gravity», которая довольно успешна и дает концерты.