«Настоящий Мужик»: Королева превратила Глушко в обаятельного толстяка

Певица Наташа Королева продолжает улучшать свои навыки в работе с графическими приложениями. В это воскресенье, 9 февраля, она вновь поделилась своими успехами с подписками своего официального Instagram-канала. Правда, на этот раз сильно досталось ее супругу Сергею Глушко. Певица использовала голову супруга и тело типичного представителя современного мужчины на последней стадии ожирения, в итоге получился веселый пухляш на диване с широко улыбающейся головой Тарзана.

«Вот теперь Тарзан выглядит как настоящий Мужик!» — заявила певица.

Все эти художества были созданы не просто так, певица привлекает внимание к юбилейному шоу «50 оттенков Серого», как вы понимаете, название не особо оригинальное. Королева также иронизирует, что она счастлива, ведь наконец-то ее супруг привел тело в идеальную форму, а также подчеркивает, что именно так, по ее мнению, и должен выглядеть настоящий мужик. Комментаторы в соцсетях лишь посмеялись над проделкой Наташи, а самые недальновидные заметили, что это не настоящий Тарзан, а проделки Фотошопа.