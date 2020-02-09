ЗВЕЗДЫ

«Нереальная»: Анна Нетребко взорвала Сеть нежным фото из юности

Оперная певица показала снимок 26-летней давности.

«Нереальная»: Анна Нетребко взорвала Сеть нежным фото из юности
Анна Нетребко Фото: Global look press.

48-летняя оперная певица Анна Нетребко ошеломила своих поклонников в Сети фотографией 26-летней давности. Красота и грациозность артистки тронули сердца многочисленных фолловеров и звездных друзей.

«Моя первая «Травиата», мне 22 года», — подписала кадр оперная дива.

Свой восторг по поводу увиденного фото выразили артист Николай Фоменко, модный эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко, звездный стилист Игорь Гуляев, оперная певица Хибла Герзмава.

«О, Аня, вы нереальная», «Какая красивая. Невероятная», «Нежный цветочек», — написали поклонники под фото.

Одна из подписчиц пожалела, что Нетребко не играла в этом возрасте Наташу Ростову. Однако певица возразила: «А я ее и играла. По всему миру спела». Звезда также заметила, что в то время у нее был другой голос, «такой же, как и тело». «Правда меня было слышно», — уточнила артистка.

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«Нереальная»: Анна Нетребко взорвала Сеть нежным фото из юности
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