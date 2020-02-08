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«Мисс идеал»: Асмус в купальнике похвасталась стройной фигурой на Мальдивах

Свой пляжный образ актриса дополнила широкополой белой шляпой.

«Мисс идеал»: Асмус в купальнике похвасталась стройной фигурой на Мальдивах
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Вместе с пятилетней дочкой Анастасией возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова проводит свои февральские каникулы на Мальдивах. В путешествие Кристина Асмус отправилась без мужа. Еще летом актриса рассказывала о том, что из-за плотного рабочего графика им с шоуменом сложно определиться с днями, которые они могли бы провести на курорте, наслаждаясь совместным отпуском.

В недавнем интервью Асмус заверила, что не планирует растить из своей дочери гения или вундеркинда. Заботиться об Анастасии ей помогают бабушки и опытная няня. В свои пять лет малышка возвращается домой только в шесть часов вечера. Весь ее день расписан едва ли не по минутам. Дочка юмориста увлекается гимнастикой, посещает каток и учится в подготовительном класса.

Зато уикенды Анастасия проводит с родителями, время от времени Кристина устраивает для дочери совместные кинопросмотры.

Даже на каникулах Асмус не перестает радовать верных почитателей свежими отпускными снимками. На одном из пляжных фото возлюбленная Гарика Харламова позировала в белом купальнике и широкополой шляпе. Поклонники актрисы похвалили знаменитость за смелость, уточнив, что она без всякого стеснения может демонстрировать идеальную точеную фигуру.

«Романтичная, купальник очень подходит!!», «Мисс идеал», «Запредельно шикарная!!», Нежная и красивая!!», «Повезло же Гарику», «Отдых на пользу, глаза так светятся, выглядите замечательно! А фигурка просто мечта», — обратились к актрисе ее верные почитатели.

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«Мисс идеал»: Асмус в купальнике похвасталась стройной фигурой на Мальдивах
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