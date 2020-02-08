«Солнечный мальчишка»: годовалый внук Стриженовой овладел игрой на барабанах

Екатерина Стриженова и Александр Стриженов являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они познакомились, когда еще были школьниками. Теперь у них не просто крепкий союз, а дружная семья. Их дочь Александра учится в МГУ, а вторая наследница Галина счастлива в браке и воспитывает своего ребенка Петра. Внуку Стриженовых только год, но он уже тянется к музыке.

Недавно Екатерина продемонстрировала, как мальчик будит всю семью. Тогда он не мог скрыть восторга от игры на трубе. «Научили на свою голову», — сетовала актриса. Тогда многие посоветовали подарить Петру барабаны. Поклонники посчитали, что этот музыкальный инструмент ему понравится еще больше и не прогадали.

На новом видео Стриженова запечатлела внука за игрой на барабанной установке. Блондин увлеченно стучит палочками по барабану и пританцовывает в кадре. «Кто говорил, что после трубы нам для полного счастья не хватает барабана?», — поинтересовалась телеведущая.

Поклонники пришли в восторг от юного музыканта. Они одарили его комплиментами. Многие считают, что у внука Стриженовых талант. «Такой милый! И очень похож на дедушку!», «Я уже стала поклонницей Пети Петровича! Уж больно нравится мне его творчество», «Соседи не жалуются?», «Ну что за солнечный мальчишка!!! С шикарной русской копной», «Весь в деда», — прокомментировали ролик подписчики.