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Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд

Актер нашел еще больше доказательств того, что актриса была с ним жестока.

Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
Джонни Депп. фото: globallookpress.com/

Джонни Депп является одним из самых загадочных и привлекательных мужчин в Голливуде, но вот его личная жизнь напоминает сценарий для драматических фильмов. Когда актер встретил Эмбер Херд на съемках фильма «Ромовый дневник», они казались идеальной парой. Влюбленные поженились в 2015 году, но спустя два года подали на развод, а вот судебные тяжбы между ними продолжаются до сих пор.

Эмбер обвинила экс-мужа в том, что он поднимал на нее руку, а в ответ сам Депп завил, что дело обстоит иначе. Он утверждает, что это бывшая жена регулярно его избивала. Недавно ему удалось найти аудиозапись, где четко слышно, как Херд угрожает ему применением сила, в то время как Джонни признается ей в любви. Похоже, что у актрисы нет шансов выиграть суд, так как актер еще и предоставил 87 видео, где она его бьет.

Кадры были сделаны на камеры, которые установлены в особняке, где они жили вместе. На них видно, как Эмбер набрасывалась на супруга с кулаками, а также пинается и очень агрессивно себя ведет, сообщает издание Lad Bible. К слову, Депп не просто так подал на нее в суд. Он хочет отсудить у бывшей жены 50 миллионов долларов за нанесенный ущерб его репутации. Поклонникам до сих пор сложно поверить, что Херд, которая выступала в защиту женщин, подвергшихся насилию, сама могла быть жестокой с близким человеком.

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Джонни Депп представил суду 87 видео с нападениями Эмбер Херд
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