«Что может быть прекраснее?»: Навка отведала сало с водкой на свежем воздухе

Татьяна Навка после новогодних каникул и небольшого отпуска на Мальдивах вернулась в привычный рабочий график. Правда пока она устроила едва успевает посещать светские мероприятия, а не выступать на льду. Недавно спортсменка отметилась на юбилее Дмитрия Маликова в белоснежной шубе, а накануне повеселилась в компании Светланы Бондарчук и Ольги Слуцкер.

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Похоже, что вечер субботы Навка тоже решила провести не дома. Сначала она поздравила бывшего партнера по танцам на льду Романа Костомарова с днем рождения, а потом опубликовала несколько видео из необычного места. По всей видимости, фигуристка посетила загородную вечеринку. Она предстала в длинном платье с принтом и кожаным поясом. Татьяна позировала у стола с самоваром, сделанных из льда.

«Дорогие друзья всем желаю здоровья! Потому что водочка и сало, что может быть прекраснее на свежем воздухе с таким самоваром?», — произнесла спортсменка. После этого она стала лакомиться салом.

Мороз нисколько не испугал фигуристку. К слову, в этом платье Навка уже появлялась на публике, когда присутствовала в студии звукозаписи вместе с Ани Лорак перед премьерой шоу «Спящая красавица: Легенда двух королевств». Тогда поклонники отметили, что наряд очень идет спортсменке и подчеркивает ее стройную фигуру. К слову, субботний вечер чемпионка снова проводит с Бондарчук и Слуцкер.