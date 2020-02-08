Аршавин нашел себе женщину мечты во Франции

Экс-футболист сборной России и тренер молодежного состава «Зенита» Андрей Аршавин нашел женщину мечты во Франции. Недавно стало известно, что спортсмен делит имущество со своей второй супругой – Алисой Казьминой, на которой женился в сентябре 2016 года. Мужчина требует от бывшей возлюбленной освободить квартиру, в которой сейчас та проживает вместе с дочерью.

Чтобы отвлечься от судебных разбирательств, Аршавин углубился в работу. Недавно звезда российского футбола приехал в Париж, где встретился с коллегой по тренерской деятельности Арсеном Венгером. Нашел Андрей время, чтобы заглянуть в Лувр. Снимки с со статуей Венеры Милосской и картиной, на которой изображена Мона Лиза, тренер обнародовал в личном микроблоге.

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«С Венерой и Джокондой в Лувре», — лаконично написал он.

Фолловеры Аршавина с иронией поспешили подметить, что во Франции Андрей нашел себе «женщин мечты». «Самые крутые девчули», «Неплохой выбор», «Венера и Джоконда еще не знают, насколько круты эти фотки», — пишут они.