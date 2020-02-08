ЗВЕЗДЫ

Юрий Лоза раскрыл секрет о размере своей пенсии

Артист признался, что имеет и дополнительные источники дохода.

Юрий Лоза раскрыл секрет о размере своей пенсии
Юрий Лоза. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Певец, композитор и эксперт по любым вопросам практически во всех сферах — Юрий Лоза, раскрыл один из самых важных секретов. Мужчина похвастался размером своей пенсии, которая не так уж велика, хотя артиста можно считать одним из самых знаковых представителей российского шоу-бизнеса. Вы готовы? Лоза ежемесячно получает от государства 12 000 рублей и ни копейкой больше. Такую информацию певец сообщил изданию «Вечерняя Москва».

По словам композитора, все не так плохо, ведь ранее он вообще получал всего 9000 рублей, но к счастью, вскоре ее повысили. Разумеется, жить на эти деньги было бы крайне сложно, так что Юрий имеет и иные источники дохода, пишет тексты песен на заказ, а также получает авторские отчисления, плюс изредка он участвует в крупных проектах. Также он заметил, что последняя песня его особенно порадовала, прислали на 900 рублей больше, чем обычно.

Напомним, комментируя размер своей пенсии артист Евгений Петросян лишь грустно засмеялся.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

музыкантпенсияЮрий Лоза
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юрий Лоза раскрыл секрет о размере своей пенсии
Интересно?
Поделись с друзьями: