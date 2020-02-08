Юрий Лоза раскрыл секрет о размере своей пенсии

Певец, композитор и эксперт по любым вопросам практически во всех сферах — Юрий Лоза, раскрыл один из самых важных секретов. Мужчина похвастался размером своей пенсии, которая не так уж велика, хотя артиста можно считать одним из самых знаковых представителей российского шоу-бизнеса. Вы готовы? Лоза ежемесячно получает от государства 12 000 рублей и ни копейкой больше. Такую информацию певец сообщил изданию «Вечерняя Москва».

По словам композитора, все не так плохо, ведь ранее он вообще получал всего 9000 рублей, но к счастью, вскоре ее повысили. Разумеется, жить на эти деньги было бы крайне сложно, так что Юрий имеет и иные источники дохода, пишет тексты песен на заказ, а также получает авторские отчисления, плюс изредка он участвует в крупных проектах. Также он заметил, что последняя песня его особенно порадовала, прислали на 900 рублей больше, чем обычно.

Напомним, комментируя размер своей пенсии артист Евгений Петросян лишь грустно засмеялся.