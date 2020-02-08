Серябкину подозревают в тайном замужестве

Поклонники творчества Ольги Серябкиной заподозрили певицу в тайном замужестве. Поводом для пересудов стало недавно обнародованное в Instagram фото крупным планом, на котором хорошо видно золотое украшение на безымянном пальце артистки.

Отметим, что Ольга предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Ранее экс-участницу группы «Серебро» активно приписывали к продюсеру Максиму Фадееву, однако позже оказалось, что роман музыкальных деятелей – чья-то выдумка, которая серьезно сказывалась на отношениях Фадеева с супругой и Ольги с ее молодым человеком. Серябкина рассказывала, что достаточно давно встречается с мужчиной, однако, назвать его имя знаменитость отказалась. Сейчас же в комментариях под снимком фолловеры стали поздравлять Ольгу с замужеством. «Вы замуж вышли? Кольцо на пальце», — спрашивают они.

Важно подметить, что украшение, на которое обратили внимание поклонники таланта Серябкиной, сама Ольга носит уже давно. В октябре певица публиковала фотографии, на которых наглядно видно то же самое кольцо. Если же артистка все же вышла замуж, то сделала это не на днях.