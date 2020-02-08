«Надеюсь, что никогда не проснусь»: дочь Гузеевой пожаловалась на ухудшающееся состояние

Дочь Ларисы Гузеевой – 19-летняя Ольга Бухарова напугала подписчиков жалобами на ухудшающееся состояние. Накануне в СМИ появились снимки комнаты девушки: на кадрах видно, что родственница телеведущей собиралась разгромить собственное жилище, и ей это почти удалось: на одной из стен виднелись ошметки обоев, по кровати были разбросаны вещи.

Тогда Гузеева поспешила публично оправдать свою дочь. Актриса заявила, что Ольга пока еще подросток, который чувствует боль острее, чем это делают взрослые люди, а значит, осуждать и проводить терапевтических бесед она не будет. Более того – пусть лучше Бухарова сорвала со стен обои, чем сделала бы это со своей кожей.

Сейчас, судя по всему, ситуация ухудшается. Бухарова разместила в Instagram фото с собой, которое сопроводила пугающей надписью.

«Надеюсь, что если усну прямо сейчас, то уже не проснусь», — высказала она мысли.

На снимке видно, что Ольга действительно чувствует себя не лучшим образом. На эти мысли наталкивает красное лицо и усталый взгляд. Родительница реплику дочери пока не прокомментировала.