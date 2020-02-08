ЗВЕЗДЫ

Старшая дочка Тарасова и Костенко впервые встретилась с младшей сестрой

Жену футболиста выписали из роддома с новорожденной наследницей.

Старшая дочка Тарасова и Костенко впервые встретилась с младшей сестрой
Анастасия Костенко с дочкой. фото: instagram.com/kostenko.94/

Дмитрий Тарасов на сборах в Турции узнал, что у него родилась дочка. Это произошло 5 февраля. Его супруга Анастасия Костенко поделилась снимками из роддома, на которых предстала с новорожденным ребенком на руках. Так как футболист не успел приехать в Москву, девушку в знаменательный момент поддерживала мама. Однако Дмитрий признался своей супруге в любви в соцсети.

По всей видимости, Костенко прекрасно себя чувствует, как и ребенок, поэтому спустя три дня их выписали из роддома. Девушке не только повезло с погодой. К этому времени успел вернуться домой Тарасов. Он вместе с их старшей дочкой Миланой встретил жену. Перед тем, как забрать Анастасию и младшей наследницей, Милана познакомилась с сестрой. Трогательный момент модель запечатлела на фото.

«Первая встреча, самое трогательное, что может быть», — отметила Костенко.

К слову, для этой встречи малышку облачили в белое платье с прозрачными рукавами и мягкие ботинки. Лицо младшей дочери родители предпочли не показывать. После этого Тарасов отвез «своих девчуль» домой. Он признался, что очень рад. Не менее счастливой выглядела и его супруга.

фото: instagram.com/kostenko.94/

Напомним, что о своей беременности Анастасия объявила осенью прошлого года. Она позже призналась, что с самого начала хотела завести детей погодок. Девушка также отметила, что им с мужем не важно, какой пол будет у ребенка. Поклонники надеялись, что у футболиста родится мальчик, но судьба решила иначе. От первого брака у него есть еще одна дочь Ангелина.

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Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовЗвездные детиМилана Тарасова
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Старшая дочка Тарасова и Костенко впервые встретилась с младшей сестрой
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