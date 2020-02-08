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«Для счастья нужны родители»: дочь Тимати и Алены Шишковой дала первое интервью

5-летняя Алиса призналась, чего боится и что считает главным в жизни.

«Для счастья нужны родители»: дочь Тимати и Алены Шишковой дала первое интервью
Алиса Юнусова/Фото: https://www.instagram.com/p/B8BF7cmIvPg/

5-летняя дочь Тимати и модели Алены Шишковой дала первое интервью. Об этом рассказала бабушка Алисы – Симона. Она подметила, что небольшое повествование о себе было обязательным при поступлении в актерскую студию. Малышка поведала, что ее главной мечтой на сегодняшний день является домашний леопард. На вопрос, почему, Алиса ответила, что дикое животное впечатляет ее своими размерами и скоростью.

Не стеснялась Алиса рассказывать и о своих страхах. Главным она назвала аэротрубу – девочка отметила, что во время полета в аттракционе задумалась о том, что ее может «засосать сверху», и она оттуда больше никогда не выберется. «Это ужасно», — подчеркнула она. В этот момент у девочки округлились глаза.

На философский вопрос, что ей необходимо для счастья, Юнусова-младшая отметила максимально здраво – «мне нужны мои родители и питомцы». Заветным же желанием Алиса пока не располагает, потому что, по ее собственному признанию, у нее пока нет свободного времени, чтобы его придумать.

Фолловеры же в речи Алисы отметили главное – экстремальные увлечения Тимати проходят для его старшей дочери не зря. Девочка неоднократно сказала о том, что ей нравится кататься на скейтборде, завоевывать волну на доске для серфинга и летать в аэротрубе. Смелостью наследницы рэпер может только гордиться, уверены они.

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Алена ШишковаАлиса ЮнусоваАлиса Юнусова интервьюдочь ТиматиТимати
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«Для счастья нужны родители»: дочь Тимати и Алены Шишковой дала первое интервью
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