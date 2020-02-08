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Были украшения, а стали огурцы: Лепс открыл новый бизнес

Презентацию продукции исполнитель намерен провести 10 февраля.

Были украшения, а стали огурцы: Лепс открыл новый бизнес
Григорий Лепс/Фото: https://www.instagram.com/p/B6uric0I2WC/

Григорий Лепс открыл новое направление в бизнесе – теперь музыкант вместе со своей креативной командой реализует еще и продукты. Это будет уже пятое направление предпринимательства, в котором исполнитель решил себя попробовать: помимо ресторанного бизнеса Лепс является владельцем собственного продюсерского центра, а также располагает именной линейкой ювелирных украшений «lepsjewelry». На Садовой улице практически ежедневно работает салон оптики имени Григория Лепса.

Теперь же заслуженный артист решил попробовать себя в смежном ресторанному направлении – производстве и реализации продуктов. Представить свою линейку Лепс планирует 10 февраля в Экспоцентре на Красной Пресне. Пока в список крафтовых продуктов входят икра из баклажанов, маринованные огурцы с сельдереем, маринованный тунец, томаты в собственном соку, перец-гриль, мангал-салат и блюдо со сложнопроизносимым названием «имам баялды».

В социальных сетях еду от Лепса восприняли с энтузиазмом. Некоторые поспешили пошутить, что теперь им будет что поставить к рюмке водки на стол. «Когда банку открываешь, оттуда песни поют?», — спросили другие. Впрочем, большинство обрадовалось маркетинговому ходу – люди заявили, что обязательно придут и попробуют лакомства.

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Были украшения, а стали огурцы: Лепс открыл новый бизнес
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