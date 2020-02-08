Принц Гарри за деньги рассказал о своих проблемах после гибели принцессы Дианы

Меган Маркл после новогодних каникул решила не возвращаться в Великобританию. Она вместе с принцем Гарри неожиданно объявила, что отказывается от королевских привилегий. Супруги решили жить на две страны и зарабатывать деньги самостоятельно. Своеобразный «мятеж» пары шокировал даже королеву Елизавету II. Однако недавно появилась информация, что функции герцогов Сассекских будут возложены на дочерей принца Эндрю — Беатрис и Евгению.

Тем временем Гарри успел приехать в Канаду к жене и сыну Арчи, которому нет и года. А позже влюбленные добрались до Майами, где накануне состоялся инвестиционный саммит. Герцог и герцогиня Сассекские впервые вышла в свет вместе после скандала. Эту встречу организовал американский банк JPMorgan. Послушать принца приехали самые богатые люди в мире, большинство из них миллиардеры. Примечательно, что за выступление Гарри заплатили около 500 тысяч долларов.

Первой речь произнесла Маркл. Она сказала теплые слова о муже и поприветствовав публику, передала микрофон супругу. Гарри. Он рассказал о своем психологическом здоровье. По его словам, он семь лет проходил терапию после гибели своей мамы, принцессы Дианы, в автокатастрофе. Рыжеволосый принц не стал скрывать, что только помощь психолога помогла ему справится с детскими психологическими проблемами.