ЗВЕЗДЫ

Принц Гарри за деньги рассказал о своих проблемах после гибели принцессы Дианы

Герцог Сассекский выступил на инвестиционном саммите в Майами.

Принц Гарри за деньги рассказал о своих проблемах после гибели принцессы Дианы
Меган Маркл и принц Гарри. фото: globallookpress.com/

Меган Маркл после новогодних каникул решила не возвращаться в Великобританию. Она вместе с принцем Гарри неожиданно объявила, что отказывается от королевских привилегий. Супруги решили жить на две страны и зарабатывать деньги самостоятельно. Своеобразный «мятеж» пары шокировал даже королеву Елизавету II. Однако недавно появилась информация, что функции герцогов Сассекских будут возложены на дочерей принца Эндрю — Беатрис и Евгению.

Тем временем Гарри успел приехать в Канаду к жене и сыну Арчи, которому нет и года. А позже влюбленные добрались до Майами, где накануне состоялся инвестиционный саммит. Герцог и герцогиня Сассекские впервые вышла в свет вместе после скандала. Эту встречу организовал американский банк JPMorgan. Послушать принца приехали самые богатые люди в мире, большинство из них миллиардеры. Примечательно, что за выступление Гарри заплатили около 500 тысяч долларов.

Первой речь произнесла Маркл. Она сказала теплые слова о муже и поприветствовав публику, передала микрофон супругу. Гарри. Он рассказал о своем психологическом здоровье. По его словам, он семь лет проходил терапию после гибели своей мамы, принцессы Дианы, в автокатастрофе. Рыжеволосый принц не стал скрывать, что только помощь психолога помогла ему справится с детскими психологическими проблемами.

«Он рассказал, как детство повлияло на его взрослую жизнь. В своей речи принц коснулся „Мегзита“, сказав, что он и Меган решились на трудный шаг, но он не жалеет о нем, потому что хочет защитить свою семью. Он не хочет, чтобы Меган и его сын Арчи прошли через то, что было в его детстве», — цитирует свой источник издание Page Six. 

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Британская королевская семьяЗвездный стильМеган МарклПринц ГарриПринцесса Диана
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Принц Гарри за деньги рассказал о своих проблемах после гибели принцессы Дианы
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