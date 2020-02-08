ЗВЕЗДЫ

«Пусть обтюкаются»: Самбурская объяснила Барановской, почему не спешит рожать

Актриса призналась, что чужое мнение на нее в столь щепетильном вопросе вообще не влияет.

«Пусть обтюкаются»: Самбурская объяснила Барановской, почему не спешит рожать
Настасья Самбурская/Фото: https://www.instagram.com/p/B7aPgP3iaaT/

32-летняя Настасья Самбурская все чаще подвергается нападкам подписчиков по поводу личной жизни. С завидной регулярностью люди пишут актрисе, что в ее возрасте было бы неплохо выйти замуж во второй раз и родить ребенка. Долгое время знаменитость ситуацию не комментировала, однако в пятницу Настя стала гостьей шоу «Все к лучшему» с Юлей Барановской. Знаменитости затронули тему деторождения, и Самбурская подчеркнула – к таким вещам нужно быть готовым.

Настасья отметила, что близкие вопросами «когда рожать?» ее не мучают, поскольку рассуждают так же, как и она сама. В остальном же актрису все устраивает: она не стремится навязать кому-то свою позицию и не позволяет это делать другим. Тех же, кто пытается задать ей вопрос о детях, она называет «некультурными» и «недоразвитыми».

«Не нужно быть слабеньким в этом обществе! Меня тоже регулярно тюкают по этому вопросу. Пусть хоть обтюкаются: нужно слушать свою природу и откликаться на это, а не на то, что от тебя хотят окружающие. Когда появится человек, от которого я захочу иметь детей, когда пойму, что наша любовь готова перерасти в нечто большее. Я никому не должна рожать – мне растить этого ребенка, понимаете? Это личное дело людей, не лезьте к ним в койку», — высказалась она.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Настасья СамбурскаяСамбурская детиСамбурская личная жизньСамбурская новости
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Пусть обтюкаются»: Самбурская объяснила Барановской, почему не спешит рожать
Интересно?
Поделись с друзьями: