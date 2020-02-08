«Пусть обтюкаются»: Самбурская объяснила Барановской, почему не спешит рожать

32-летняя Настасья Самбурская все чаще подвергается нападкам подписчиков по поводу личной жизни. С завидной регулярностью люди пишут актрисе, что в ее возрасте было бы неплохо выйти замуж во второй раз и родить ребенка. Долгое время знаменитость ситуацию не комментировала, однако в пятницу Настя стала гостьей шоу «Все к лучшему» с Юлей Барановской. Знаменитости затронули тему деторождения, и Самбурская подчеркнула – к таким вещам нужно быть готовым.

Настасья отметила, что близкие вопросами «когда рожать?» ее не мучают, поскольку рассуждают так же, как и она сама. В остальном же актрису все устраивает: она не стремится навязать кому-то свою позицию и не позволяет это делать другим. Тех же, кто пытается задать ей вопрос о детях, она называет «некультурными» и «недоразвитыми».

«Не нужно быть слабеньким в этом обществе! Меня тоже регулярно тюкают по этому вопросу. Пусть хоть обтюкаются: нужно слушать свою природу и откликаться на это, а не на то, что от тебя хотят окружающие. Когда появится человек, от которого я захочу иметь детей, когда пойму, что наша любовь готова перерасти в нечто большее. Я никому не должна рожать – мне растить этого ребенка, понимаете? Это личное дело людей, не лезьте к ним в койку», — высказалась она.