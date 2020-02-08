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Бузова в сверкающем платье с разрезом до бедра сходила на свидание

Телеведущая вечер пятницы провела в столичном ресторане со своим возлюбленным.

Бузова в сверкающем платье с разрезом до бедра сходила на свидание
Ольга Бузова. фото: globallookpress.com/

Ольга Бузова долгое время не могла обрести свою любовь. Развод с футболистом Дмитрием Тарасовым стал для нее тяжелым ударом. Несколько лет девушка не могла найти мужчину, которому бы доверилась. Однако в прошлом году телеведущая стала близко общаться с блогером Давой, также известным как Давид Манукян. Их дружба постепенно переросла в романтические отношения. Теперь звезда уже не скрывает своего романа с ним.

7 февраля Бузова вернулась с гастролей в Москву. Дава встретил ее с роскошным букетом роз в аэропорту. После этого влюбленные отправились праздновать годовщину отношений. Блогер сводил свою избранницу в столичный ресторан. Для такого случая телеведущая облачилась в силуэтное платье с пайетками и разрезом до бедра. Туфли на шпильке и крупные серьги-кольца дополнили наряд. Волосы девушка завила и собрала в высокий хвост.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86

Сверкающее платье подчеркнуло фигуру Ольги. Она приготовила для своего бойфренда подарки. Также поступил и Манукян. После этого пара поужинала морепродуктами в романтической обстановке. Давид не мог налюбоваться на свою спутницу, поэтому осыпал ее комплиментами. Он назвал Бузову принцессой и красавицей. «Я принцесса, я принцесса», — не скрывая радости повторяла за ним артистка.

Напомним, что недавно телеведущую заподозрили в беременности. Сначала поклонники заметили, что у нее преобразилась фигура: появилась более пышная грудь. Потом сама Ольга подогрела слухи, пожаловшись на недосып и постоянное желание есть. Пока девушка никак не комментирует домыслы поклонников. При этом ранее она заявляла, что если не родит до 35 лет, но возьмет ребенка из детского дома.

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Давид Манукянзвездные романыЗвездный стильмода и стильОльга Бузова
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Бузова в сверкающем платье с разрезом до бедра сходила на свидание
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