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Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс перестал курить в 75 лет

Музыкант признался, что от курения отказаться намного сложнее, чем от наркотиков.

Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс перестал курить в 75 лет
Кит Ричардс/Фото: https://www.instagram.com/p/B3NKcz9nQtX/

Гитарист легендарной The Rolling Stones Кит Ричардс бросил курить в 75 лет. В интервью американским журналистам на радио Q104.3 New York музыкант рассказал, что принял решение завязать с вредной привычкой в преддверии своего 76-летия. Злоупотреблявший в разные годы алкоголем и даже наркотиками Ричардс никогда особо не переживал о своем здоровье, однако недавно Кит все же задумался и понял – с баловством подобного рода нужно прекращать, если он хочет продолжать выступать.

Ранее гитарист рассказывал, что уже неоднократно пытался избавиться от зависимости. Это оказалось не так просто, как ему бы того хотелось – по признанию Ричардса, пристрастие к сигаретам побороть намного тяжелее, чем к запрещенным законодательно веществам. К тому же, в отличие от наркотиков, сигареты находятся в общем доступе, что значительно сказывается на моральной готовности бросить.

Чуть ранее, в феврале 2019 года, автор песен группы начал сокращать и количество потребляемого спирта. Недавно же Ричардс заявил – он не пьет, однако, если ему предложат сделать это за компанию, он не откажется пригубить, передает его слова Daily Mail.

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The Rolling StonesКит РичардсРичардс новостисигареты
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Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс перестал курить в 75 лет
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