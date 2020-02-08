Смелая женщина: Катя Лель кардинально сменила цвет волос

45-летняя Катя Лель решилась на кардинальную смену имиджа. Недавно исполнительница похвасталась перед подписчиками новым цветом волос – из блондинки Лель переквалифицировалась в носительницу сиреневого. Певицу заметили у стилиста парикмахерского салона на проспекте Мира.

Во время завершения работы стилист Лель заметил, что с новым цветом Катя запросто может менять гардероб, имя и фамилию, а затем тихонько переехать жить на Бали. Исполнительница призналась – она готова к разительным изменениям в жизни, но снимок в паспорте ей очень нравится и сейчас.

«Благо, профессия позволяет играть с цветом волос для настроения!» — написала она.

Фолловеры Лель оказались шокированы переменами. Сразу несколько человек отметили, что Катя – очень смелая женщина, раз решилась на столь яркий цвет. Другие заявили, что их любимица стала выглядеть свежее и ярче. Третьи подчеркнули – Лель теперь стоит в одном ряду с Кэти Перри и Кайли Дженнер – голливудские звезды тоже решились на подобные эксперименты со своей внешностью, задав, таким образом, стиль.