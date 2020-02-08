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Собчак прошлась по фигуре Канделаки, а Ургант отказался стать мужем Пугачевой

Ксения стала гостьей пятничного «Вечернего Урганта».

Собчак прошлась по фигуре Канделаки, а Ургант отказался стать мужем Пугачевой
Ксения Собчак и Иван Ургант/Фото: https://www.instagram.com/p/B8QxaTJn4Uq/

Ксения Собчак нелицеприятно отозвалась о фигуре Тины Канделаки, а Иван Ургант отказался стать мужем Пугачевой. В пятницу, 7 февраля, ведущая наведалась к коллеге по амплуа в одноименную передачу «Вечерний Ургант». После обсуждения личных вопросов и нового шоу «Док-Ток» Ургант предложил Собчак поговорить с ним откровенно. Журналисты должны были задавать друг другу провокационные вопросы, а оппонент не имел права отказаться на них отвечать.

Так, Урганту выпал выбор – стать любовником Пугачевой или не иметь с ней отношений, но общественность была бы уверена, что Иван и Алла вместе. Подобная постановка вопроса поставила юмориста в тупик, однако вскоре он нашелся, что ответить.

«Однозначно второй вариант! Я даже специально в одну What’s app группу с Галкиным и с Киркоровым войду, чтобы достовернее было. «Настоящие полковники» будет называться группа. Но вообще, я счастливо женат», — заявил Ургант.

Собчак выпал выбор труднее. Ей предложили жениться на Тине Канделаки, либо стать крестницей президента Монголии. Ксения от колкости в адрес первой не удержалась.

«Канделаки сколько бы в спортзале не занималась, все равно это выглядит так себе…Поэтому я лучше Монголию выберу», — заявила она.

Иван же заявил – вот она, Собчак настоящая.

«Вот и пошла настоящая «собчатина», классическая. Оскорбления женщин. А могла ведь сказать: «Я люблю Тину. И хочу воссоединиться!», — резюмировал он.

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Алла ПугачеваВечерний УргантИван УргантКсения СобчакСобчак новостиТина Канделаки
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Собчак прошлась по фигуре Канделаки, а Ургант отказался стать мужем Пугачевой
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