«Я не Яна Рудковская»: Собчак призналась Урганту, что выступает против жесткого воспитания детей

Ксения Собчак заявила Ивану Урганту, что выступает против жесткого воспитания маленьких детей. Накануне журналистка стала гостьей одноименной передачи на «Первом канале». Рассказывая Ивану и зрителям об отдыхе во французском Куршевеле, Ксюша показала присутствующим снимок плачущего трехлетнего Платона, который стоит на лыжах. Собчак заверила – подобное состояние наблюдалось у сына только первые три дня, позже мальчику кататься понравилось.

«Я не Яна Рудковская – я против столь жесткого воспитания детей в спорте!», — кратко заявила она.

Собчак также рассказала, что активно обучает Платона языкам. Недавно мальчик научился считать до 10 не только по-русски и английски, но и по-китайски. Однако, с обучением возникла проблема – преподаватель мальчика не может приехать в Москву из-за коронавируса. Ксения попросила специалиста не задерживаться в Шанхае надолго.

«Я просто хочу, чтобы у меня был умный сын. В отличие от меня, он сможет быть и умным, и красивым одновременно», — поиронизировала она.