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«Я не Яна Рудковская»: Собчак призналась Урганту, что выступает против жесткого воспитания детей

Телеведущая стала гостьей одноименной передачи на «Первом».

«Я не Яна Рудковская»: Собчак призналась Урганту, что выступает против жесткого воспитания детей
Ксения Собчак и Иван Ургант/Фото: https://www.instagram.com/p/B8RIHIng0_K/

Ксения Собчак заявила Ивану Урганту, что выступает против жесткого воспитания маленьких детей. Накануне журналистка стала гостьей одноименной передачи на «Первом канале». Рассказывая Ивану и зрителям об отдыхе во французском Куршевеле, Ксюша показала присутствующим снимок плачущего трехлетнего Платона, который стоит на лыжах. Собчак заверила – подобное состояние наблюдалось у сына только первые три дня, позже мальчику кататься понравилось.

«Я не Яна Рудковская – я против столь жесткого воспитания детей в спорте!», — кратко заявила она.

Собчак также рассказала, что активно обучает Платона языкам. Недавно мальчик научился считать до 10 не только по-русски и английски, но и по-китайски. Однако, с обучением возникла проблема – преподаватель мальчика не может приехать в Москву из-за коронавируса. Ксения попросила специалиста не задерживаться в Шанхае надолго.

«Я просто хочу, чтобы у меня был умный сын. В отличие от меня, он сможет быть и умным, и красивым одновременно», — поиронизировала она.

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«Я не Яна Рудковская»: Собчак призналась Урганту, что выступает против жесткого воспитания детей
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