Нечего надеть: обнаженная Плетнева рассказала о своей слабости

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева опубликовала в Instagram пикантный снимок, на котором предстала практически полностью обнаженной. Натренированное тело певица прикрыла золотым бантом, провоцируя поклонников на самые пикантные фантазии. Артистка рассказала, что решилась на каминг-аут. Огромной слабостью певицы является одежда.

Осознание того, что она «шмоточница», пришло к Плетневой утром — после того, как артистка назначила много рабочих встреч и захотела появиться на них при полном параде, а затем не смогла выбрать из большого гардероба ничего подходящего. Расстроившись, Аня разделась и принялась раздумывать, как ей решить проблему.

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«Ну, конечно, мне нечего надеть! Посмотрела я на себя со стороны и решила, что надо с этим что-то делать!» — сказала она, опубликовав снимок в куче одежды.

Фолловеры оценили отличную фигуру Плетневой. Они заявили, что артистка может надеть на себя все, что угодно, ведь с такими формами она в любой одежде будет смотреться отлично.

Сразу несколько мужчин предложили Ане свою экспертную помощь в подборе гардероба. «Устраивайте аукцион из старых вещей! Я б купила», — предложили девушке. В остальном подписчики сошлись в одном: для женщин состояние «нечего надеть» — перманентно.