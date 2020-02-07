ЗВЕЗДЫ

«Чуть не уплыла в Антарктиду»: Юлия Михалкова рассказала о несбывшемся приключении

Бывшая участница «Уральских пельменей» едва не оказалась соседкой пингвинов.

«Чуть не уплыла в Антарктиду»: Юлия Михалкова рассказала о несбывшемся приключении
Юлия Михалкова/Фото: https://www.instagram.com/p/B8JGb2RIFF9/

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками забавной историей из личной жизни. Выяснилось, что счастливая случайность не позволила 36-летней телеведущей попасть в Антарктиду.

Михалкова рассказала, что в один прекрасный день отправилась на прогулку вместе с приятельницей-фотографом. Проходя по Гоголевскому бульвару, девушки внезапно встретили странной наружности мужчину.

Тот, не тушуясь, подошел к незнакомкам, протянул им букет завядших роз и заявил, что является капитаном дальнего плавания и с радостью готов принять красавиц на борт. На вопрос же о том, куда двинется судно, мужчина уверенно ответил — поплывет в Антарктиду.

«Когда это услышала, очень расстроилась. Потому что у настоящих моряков корабли не плавают. Они ходят. А значит, перед нами никакой не капитан. Вот так я чуть не уплыла в Антарктиду», — рассказала она.

В комментариях подписчики выразили сожаление, что Юле так и не удалось сбежать от мирской суеты. Некоторые же уверенно заявили: история – шутка, а Михалкова находится в отличной юмористической форме. «Пингвины бы с ума сошли», — с иронией заявили третьи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Уральские пельмени»Михалкова новостиМихалкова путешествиеЮлия Михалкова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Чуть не уплыла в Антарктиду»: Юлия Михалкова рассказала о несбывшемся приключении
Интересно?
Поделись с друзьями: