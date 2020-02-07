«Чуть не уплыла в Антарктиду»: Юлия Михалкова рассказала о несбывшемся приключении

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками забавной историей из личной жизни. Выяснилось, что счастливая случайность не позволила 36-летней телеведущей попасть в Антарктиду.
Михалкова рассказала, что в один прекрасный день отправилась на прогулку вместе с приятельницей-фотографом. Проходя по Гоголевскому бульвару, девушки внезапно встретили странной наружности мужчину.
Тот, не тушуясь, подошел к незнакомкам, протянул им букет завядших роз и заявил, что является капитаном дальнего плавания и с радостью готов принять красавиц на борт. На вопрос же о том, куда двинется судно, мужчина уверенно ответил — поплывет в Антарктиду.
«Когда это услышала, очень расстроилась. Потому что у настоящих моряков корабли не плавают. Они ходят. А значит, перед нами никакой не капитан. Вот так я чуть не уплыла в Антарктиду», — рассказала она.
В комментариях подписчики выразили сожаление, что Юле так и не удалось сбежать от мирской суеты. Некоторые же уверенно заявили: история – шутка, а Михалкова находится в отличной юмористической форме. «Пингвины бы с ума сошли», — с иронией заявили третьи.