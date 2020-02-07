Молодая супруга Петросяна перенесла операцию на ногах

29-летняя пассия сатирика вынуждена была обратиться к врачам за помощью.

29-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перенесла операцию на ногах. Об этом сама девушка публично рассказала на личной странице в Instagram.

В микроблоге Брухунова нередко хвастается новыми образами в одежде. Подписчики отмечают хороший вкус Татьяны и нередко просят у нее совета, как и с чем лучше сочетать ту или иную вещь. Внимательные же фолловеры заметили, что Брухунова, несмотря на утонченный вкус, никогда не надевает каблуки. Как выяснилось, неспроста.

На прямой вопрос одной из подписчиц, носит ли она обувь на возвышении, Брухунова призналась, что нет. Причиной тому стала недавно перенесенная операция на ногах. Супругу комика беспокоили вены, из-за чего пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. На ближайшие три года о каблуках придется забыть.

Брухунова также поведала, что доверила свое здоровье медицинскому центру Андрея Бегмы (флеболог с 35-летним стажем).

«Мне очень повезло, и операцию провел лично Андрей Николаевич. С его легкой руки все зажило очень быстро. Но осталось множество тонкостей, о которых нужно помнить», — не стала вдаваться в детали Брухунова.

Важно! Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.