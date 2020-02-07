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«Здорово, что вы еще здесь»: немногословный Нагиев подразнил подписчиков в Instagram

Редко делающий посты шоумен отправил поклонников пересмотреть свои предыдущие публикации.

«Здорово, что вы еще здесь»: немногословный Нагиев подразнил подписчиков в Instagram
Дмитрий Нагиев стреляет в социальной сети редко, но метко. Фото: Global Look Press

Популярный актер и телеведущий, несмотря на большую армию поклонниц, редко балует публику своими фотографиями в Instagram. Демонстрируя подписчикам разные грани своего брутального образа, 52-летний мужчина пишет посты о том, кто и зачем наблюдает за ним в социальной сети. Очевидно, читая негативные комментарии, он удивляется, почему на него подписано столько человек (более 8 миллионов). Сам же он ни за кем в Instagram не следит.

«Здорово, что вы еще здесь, – написал шоумен в под свежей фотографией. – Вы подписались на меня из какого-то одного поста. Потом ждете недовольные, когда будет похожий. Пройдитесь по всем еще разок, я там тоже не из г… слепил».

В ответ поклонницы начали заверять автора странички, что следят за ним, потому что он – красивый мужчина и интересная личность. Добавим, что сам актер считает, что мужская красота – это симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора. Такое определение он дал, отвечая историку моды Александру Васильеву на его слова о том, что в России нет красивых мужчин.

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«Здорово, что вы еще здесь»: немногословный Нагиев подразнил подписчиков в Instagram
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