«Андрей — мой друг»: солист «Иванушек» замалчивает проблемы Григорьева-Апполонова

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев замалчивает существование возможной алкогольной зависимости у коллеги – Андрея Григорьева-Апполонова.

О том, что исполнитель спивается и стал плохо выглядеть, уже не первую неделю судачат СМИ и другие исполнители. Беспокоятся за состояние своего любимца и поклонники — они отмечают, что после развода с супругой Мариной Банковой (ныне Зубковой) лицо Григорьева-Апполонова стало одутловатым, мужчина перестал бриться, регулярно исчезает из соцсетей.

Портал Teleprogramma.pro поспешил обратиться за комментарием к Кириллу Андрееву — уж он-то не может не знать о проблемах певца. Однако последний делиться подробностями с журналистами отказался и пояснил — Григорьев-Апполонов — его друг, поэтому обсуждать такое с его стороны — не вполне этично.

«Я не распространяюсь на эту тему. Андрей — мой друг, поэтому я не могу на эту тему говорить вообще», — сказал он.

Сам певец наличие проблем также отрицает. Он пояснил, что может позволить себе немного выпить, но о злоупотреблении речи нет.