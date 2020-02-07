ЗВЕЗДЫ

«Андрей — мой друг»: солист «Иванушек» замалчивает проблемы Григорьева-Апполонова

Коллеги исполнителя по сцене переживают из-за состояния артиста.

«Андрей — мой друг»: солист «Иванушек» замалчивает проблемы Григорьева-Апполонова
Андрей Григорьев-Аполлонов/Фото: https://www.instagram.com/p/B7OcQKhqgGJ/

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев замалчивает существование возможной алкогольной зависимости у коллеги – Андрея Григорьева-Апполонова.

О том, что исполнитель спивается и стал плохо выглядеть, уже не первую неделю судачат СМИ и другие исполнители. Беспокоятся за состояние своего любимца и поклонники — они отмечают, что после развода с супругой Мариной Банковой (ныне Зубковой) лицо Григорьева-Апполонова стало одутловатым, мужчина перестал бриться, регулярно исчезает из соцсетей.

Портал Teleprogramma.pro поспешил обратиться за комментарием к Кириллу Андрееву — уж он-то не может не знать о проблемах певца. Однако последний делиться подробностями с журналистами отказался и пояснил — Григорьев-Апполонов — его друг, поэтому обсуждать такое с его стороны — не вполне этично.

«Я не распространяюсь на эту тему. Андрей — мой друг, поэтому я не могу на эту тему говорить вообще», — сказал он.

Сам певец наличие проблем также отрицает. Он пояснил, что может позволить себе немного выпить, но о злоупотреблении речи нет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Иванушки International»Андрей Григорьев-АполлоновАндрей Григорьев-Аполлонов личная жизньГригорьев-Аполлонов новостиГригорьев-Аполлонов последние новостиКирилл Андреев
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Андрей — мой друг»: солист «Иванушек» замалчивает проблемы Григорьева-Апполонова
Интересно?
Поделись с друзьями: