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«Я зависимый человек, мне нельзя терпеть»: Борисова рассказала, почему не живет с дочкой

Телеведущая призналась, что не выдерживает нескладный характер Полины.

«Я зависимый человек, мне нельзя терпеть»: Борисова рассказала, почему не живет с дочкой
Временами Дана и Полина могут найти общий язык, но не на долго. Фото: instagram.com/danaborisova_official/

Практически весь 2019 год прошел для телеведущей Даны Борисовой в режиме скандала с собственной дочерью. 11-летняя Полина Аксенова жаловалась, что они постоянно ругаются и мать грозится выгнать ее из дома. В итоге школьница переехала жить к своему отцу. Сообщалось, что перед этим она сильно ударила звезду ТВ.

Летом, когда девочке исполнилось 12, их отношения временно потеплели. Но к концу все снова обернулось скандалом. Наследница Борисовой пожаловалась, что у матери снова начались «старые проблемы», намекая на зависимость. И в итоге отец ребенка пришел к бывшей супруге с полицией и забрал девочку к себе.

Портал Teleprogramma.pro позвонил телеведущей, чтобы узнать, как обстоят ее отношения с дочерью в 2020 году.

«Дочка временно живет у папы. Но, надо понимать, что он живет в соседнем доме. У нас пока отношения не складываются, но я отпустила ситуацию — должно пройти время. Она периодически заходит, общаемся. Но я ей сказала: «Поль, вернуться сможешь только на моих условиях. А это значит, что мы начинаем разговаривать. Ты рассказываешь, что тебя во мне не устраивает, я рассказываю, что меня в тебе не устраивает, и мы начинаем работать над собой». А не вот эти приколы — «Выйди из комнаты!», — когда я пытаюсь поговорить.

Я все понимаю, но я зависимый человек, мне нельзя терпеть. Нас учили: если терпишь через силу — будет срыв. Он у меня уже был перед Новым годом. Надо что-то менять, а не терпеть вот это ее поведение, довольно-таки наглое. Ей 12 лет, надо все-таки иметь какое-то уважение к маме. Я не хочу, чтобы со мной разговаривали как с подружкой», — откровенно поделилась Борисова.

Повторив, что она отпустила ситуацию, ведущая заверила, что не переживает из-за конфликта с дочерью. Женщина призналась, что слышала от своего ребенка достаточно грубые слова и не хочет терпеть к себе такое отношение. Несколько дней назад она сделала первый шаг и пригласила дочь поговорить, но, услышав отговорки, оставила Полину в покое.

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«Я зависимый человек, мне нельзя терпеть»: Борисова рассказала, почему не живет с дочкой
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