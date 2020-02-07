«Будет судиться до последнего»: адвокат Жорин раскритиковал проигравшего суд Глушакова

Футболист требовал у супруги 204 миллиона рублей компенсации за убытки во время развода.

Звездный адвокат Сергей Жорин раскритиковал футболиста Дениса Глушакова, который 7 февраля проиграл суд против бывшей супруги.

Никулинский исполнительный орган власти заслушал дело спортсмена, в ходе которого Денис требовал с бывшей супруги возмещения ему огромной суммы — 204 миллионов рублей. 201 миллион должен был покрыть расходы, затраченные знаменитостью на сам развод, еще 2 миллиона — за ходившие вокруг супругов слухи, а еще миллион должен был причитаться Глушакову в качестве компенсации морального вреда. Суд же посчитал, что футболист привел недостаточные аргументы, чтобы дело выиграть, и отклонил иск.

Журналистам «Комсомольской правды» Жорин пояснил, что результат разбирательств вполне закономерен, ведь в логике повествования Глушакова имеются некоторые нестыковки. Денис говорит, что в момент, когда его поймали на измене, он находился в бане с коллегами, а затем просит выплатить ему деньги за вмешательство в личную жизнь.

Адвокат подметил, что он и его клиентка изначально не воспринимали претензии всерьез, потому что спортсмен не смог достоверно обосновать, откуда взялись упомянутые суммы.

«Не удивлюсь, если Глушаков подаст апелляцию. Такой человек — будет судиться до последнего», — передают слова Жорина журналисты.