ЗВЕЗДЫ

«Будет судиться до последнего»: адвокат Жорин раскритиковал проигравшего суд Глушакова

Футболист требовал у супруги 204 миллиона рублей компенсации за убытки во время развода.

«Будет судиться до последнего»: адвокат Жорин раскритиковал проигравшего суд Глушакова
Сергей Жорин/Фото: https://www.instagram.com/p/B8RDtEIo7Iu/

Звездный адвокат Сергей Жорин раскритиковал футболиста Дениса Глушакова, который 7 февраля проиграл суд против бывшей супруги.

Никулинский исполнительный орган власти заслушал дело спортсмена, в ходе которого Денис требовал с бывшей супруги возмещения ему огромной суммы — 204 миллионов рублей. 201 миллион должен был покрыть расходы, затраченные знаменитостью на сам развод, еще 2 миллиона — за ходившие вокруг супругов слухи, а еще миллион должен был причитаться Глушакову в качестве компенсации морального вреда. Суд же посчитал, что футболист привел недостаточные аргументы, чтобы дело выиграть, и отклонил иск.

Журналистам «Комсомольской правды» Жорин пояснил, что результат разбирательств вполне закономерен, ведь в логике повествования Глушакова имеются некоторые нестыковки. Денис говорит, что в момент, когда его поймали на измене, он находился в бане с коллегами, а затем просит выплатить ему деньги за вмешательство в личную жизнь.

Адвокат подметил, что он и его клиентка изначально не воспринимали претензии всерьез, потому что спортсмен не смог достоверно обосновать, откуда взялись упомянутые суммы.

«Не удивлюсь, если Глушаков подаст апелляцию. Такой человек — будет судиться до последнего», — передают слова Жорина журналисты.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Глушаков новостиГлушаков судДенис ГлушаковСергей Жорин
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Будет судиться до последнего»: адвокат Жорин раскритиковал проигравшего суд Глушакова
Интересно?
Поделись с друзьями: