«Я безалаберная»: Дана Борисова не стала читать свою книгу после редактирования

После откровения телеведущей Даны Борисовой в Instagram, что она не любит вспоминать об «Армейском магазине», сайт Teleprogramma.pro позвонил телеведущей, чтобы узнать, чем она сейчас живет и какими проектами занимается.

— Дана, здравствуйте. Увидели ваш пост в Instagram. Можете рассказать, почему вы не любите «Армейский магазин»?

— (Вздох.) Потому что ко мне подходят и говорят: «Мы выросли на вашей передаче». Мне это уже неприятно. Подходят-то люди моего примерно возраста. Кажется, будто мне сто лет. Я ее, на самом деле, не только сейчас терпеть не могу. Я ее изначально не особо любила, постоянно из нее уходила, два-три раза за все время. Первые два раза неудачно, а потом меня взяли в «Принцип домино» на НТВ, и я была безумно счастлива.

— А не так давно вы анонсировали, что у вас скоро выйдет новая передача…

— Да, она выходила на YouTube, про зависимость. Вы лучше книгу ждите, она уже в начале марта выйдет. Я ее еще перед Новым годом сдала. Там откровений будет миллион, таких, что от меня еще никто не слышал.

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— А вам дадут ее перед публикацией прочесть — что там в итоге получилось после редактирования?

— Мне уже прислали готовый вариант. Но я безалаберная: я и передачи со своим участием не хочу смотреть, и точно так же с книгой. Это только расстраиваться. Еще подумаю сейчас: «Ой, зачем я это рассказала?!» Я из этих соображений не стала ее читать. И когда поступит в продажу, тоже не буду.

Напомним, книга Борисовой будет называться «Жизнь под кайфом». В ней телеведущая обещала откровенно рассказать о своей борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью.

В 2017 году мать звезды пришла на ток-шоу и рассказала о проблемах дочери. В тот же вечер Андрей Малахов и еще несколько представителей шоу-бизнеса приехали домой к Дане и уговорили ее отправиться в Таиланд на съемки телешоу. Ничего не понимающая женщина полетела на остров Самуй, и оказалось, что там ее ждало лечение в оздоровительном центре. Реабилитацию ведущей частично оплатил Первый канал.