Роды Иды Галич прошли с осложнениями

Появление малыша на свет прошло не без эксцессов, рассказала ставшая мамой несколько часов назад блогер Ида Галич.

7 февраля в 9:47 на свет появился сын интернет-деятеля и ее супруга – фотографа Алана Басиева. Мальчика назвали Леоном. В ожидании чуда, помимо самого Басиева, также находились и дедушка с бабушкой, спустя некоторое время после рождения Леона они смогли взять мальчика на руки. Трогательные снимки с самого важного дня в жизни Галич поспешила обнародовать в Instagram.

«3880 г, 52 см. Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом!» — написала она.

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Подробности же произошедшего Галич рассказывать отказалась. Она лишь отметила, что сейчас и с ней, и с ее малышом все хорошо. Не исключено, что об эксцессе подписчики узнают немного позже, когда Ида немного придет в себя. Блогер поспешила поблагодарить врачей за оказанную ей помощь, а также отметила, что «будет кланяться им всю свою жизнь».

На просторах Интернета тем временем шутят, что с таким именем маленький Леон обязательно должен жениться на дочери певицы Нюши — Симбе. «Отличная выйдет пара», — по-доброму иронизируют подписчики.