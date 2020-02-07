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«Ксюш, ты свое-то лицо видела?»: Собчак и Ургант обменялись колкостями в вечернем шоу

Известная журналистка стала гостей передачи «Вечерний Ургант».

«Ксюш, ты свое-то лицо видела?»: Собчак и Ургант обменялись колкостями в вечернем шоу
Молодые Собчак и Ургант. 2008 год. Фото: Russian Look

Вечером 7 февраля телеведущая Ксения Собчак станет гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, о чем она объявила поклонникам в Instagram. Звезда экрана отметила, что давно так не смеялась. Особенно женщину повеселил диалог, в котором они с ведущим прокомментировали лица друг друга.

«Вань, с твоим лукавым лицом на телеканале «Спас» работать и говорить про серьезные вещи нельзя», — сказала Ксения Урганту.

«Ксюш, ты свое-то лицо видела? Этот человек мне будет про лукавое лицо говорить», — парировал Иван.

Напомним, недавно появилась новость, что оба ведущих скоро станут коллегами, так как у Собчак все-таки появится свое шоу на Первом канале. Ургант уже высмеивал анонсы звезды на ее новую программу. Вероятно, встретившись вечером в студии, они будут обсуждать именно нынешний телепроект Ксении.

Как уже сообщал сайт Teleprogramma.pro, ведущая будет работать в паре с Александром Гордоном. Их совместное шоу будет называться «Док-Ток», и в нем будут показаны различные резонансные события, чтобы зрители могли прочувствовать их заново.

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Тэги:

Вечерний УргантИван УрганткомплиментыКсения Собчаклицо
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«Ксюш, ты свое-то лицо видела?»: Собчак и Ургант обменялись колкостями в вечернем шоу
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