«Спорт — возможность делать себя сильным»: Гуф поддержал футбольный турнир

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) повернулся в сторону здорового образа жизни и решил поддержать большое спортивное событие. С 12 по 16 февраля в Москве пройдет крупный турнир по пляжному футболу, съедутся команды со всего мира. 40-летний артист стал партнером этого мероприятия, пообещав подарить победителям одежду своего бренда.

«Спорт — возможность делать себя сильным не только физически, но и морально. Это то, что ежедневно закаляет твою силу духа и укрепляет упорство. Буду болеть за всех ребят, и пусть победит сильнейший», — сказал артист.

Кстати, Москва уже второй раз принимает клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Турнир, который прошел в столице России в марте 2019 года, получил высокую оценку всемирной организации этого вида спорта, поэтому организаторы стремятся сделать нынешнее соревнование еще более ярким и зрелищным. Пройдет оно во дворце спорта «Мегаспорт».