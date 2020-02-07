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«Мир съехал с рельс»: Билан и Зара поддержали Пелагею после слов о «заказе»

Певица высказалась спустя почти месяц после появления информации о разводе с хоккеистом.

«Мир съехал с рельс»: Билан и Зара поддержали Пелагею после слов о «заказе»
Певец Дима Билан. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Дима Билан и Зара душевно поддержали Пелагею после появления информации о «заказе». Ранее исполнительница заявила, что знает людей, которым выгодно, чтобы они с хоккеистом Телегиным разошлись. В случае если развод все же состоится, то люди смогут располагать финансами спортсмена. Пелагея подчеркнула: она в курсе, кому такой расклад может быть на руку, поскольку злоумышленники сами себя выдали.

Дима Билан и Зара не смогли остаться в стороне от происходящего. Так, заслуженный артист заявил, что не знает никого более мудрого, чем Пелагея и ее супруг, а значит, пара сможет преодолеть все сложности, невзирая не давление прессы и недругов. Билан отметил, что для него Пелагея – одна из самых искренних артисток. Она относится к категории тех, кто никогда не ходил по передачам и не давал никаких комментариев, что делает ей особую честь.

«Мир чуточку съехал с рельс… Как говорилось в одном фильме: «Сожрите друг друга!», я бы добавил еще — сами ! Все проходит, и это пройдет! Ты умница, и искры в тебе не погасить», — написал он в Instagram.

Зара полностью согласилась с Биланом и подчеркнула – к такому алмазу, как Пелагея, грязь прилипнуть просто не может.

«Более умного, порядочного и невероятно талантливого человека, чем ты сложно найти. Сил тебе и терпения!», — озвучила она свои мысли.

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«Мир съехал с рельс»: Билан и Зара поддержали Пелагею после слов о «заказе»
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