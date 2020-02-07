ЗВЕЗДЫ

«Терпеть не могу»: Борисова призналась, что не любит вспоминать об «Армейском магазине»

В ее карьере есть другое шоу, о котором телеведущей более приятно думать.

«Терпеть не могу»: Борисова призналась, что не любит вспоминать об «Армейском магазине»
Дана Борисова не любит передачу, которая сделала ее знаменитой. Фото: globallookpress.com

Скандальная телеведущая Дана Борисова снова посетила съемки программы НТВ «Звезды сошлись». Там она встретилась и мило поболтала со своими коллегами Еленой Хангой и Еленой Старостиной. Всех троих объединяет то, что они, каждая в свое время, вели женское ток-шоу «Принцип домино» на том же канале.

«Я была ведущей этой программы больше трех лет и люблю ее гораздо больше, чем пресловутый «Армейский магазин». Терпеть не могу, когда мне о нем напоминают», — неожиданно призналась Борисова в Instagram.

Напомним, выходивший на ОРТ с 1993 года «Армейский магазин» сделал молодую Дану Борисову известной телеведущей, она вела его десять лет, то уходила, то возвращалась в проект.

В 2005 году звезда окончательно рассталась с программой и ушла сниматься в «Принцип домино». После у нее были передачи «Сегодня утром» на НТВ, «Деловое утро» на РБК и «Машина» на «Перце».

После у Даны были проблемы и несколько лет она не работала на ТВ. Несколько месяцев назад ведущая анонсировала выход своей новой программы, но что-то зрители пока ничего готового не увидели. Пока что звезда продолжает участвовать в скандалах в мире шоу-бизнеса, причем некоторые порождает сама.

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Дана БорисоваНТВПрограмма "Армейский магазин"телеведущая
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«Терпеть не могу»: Борисова призналась, что не любит вспоминать об «Армейском магазине»
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