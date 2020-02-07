Группа The Pussycat Dolls выпустила новый хит после 10-летнего перерыва

Любители поп-музыки из начала нулевых могут ликовать. Жаркий коллектив The Pussycat Dolls воссоединился и готов радовать своих старых и новых фанов. Группа даже выпустила новую песню под названием React.

Напомним, в конце прошлого года вокалистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер в своем официальном Instagram сделала заявление о том, что коллектив вновь готов выступать, а первый тур должен состояться весной этого года. Однако одних слов мало, нужно было показать, что группа все еще в состоянии удивлять публику, ведь с даты основания коллектива прошло почти 20 лет!

Так что The Pussycat Dolls выступили на американском шоу The X Factor как раз с песней React и публика осталась в восторге. Хотя довольно странно говорить о воссоединении, ведь времени и правда прошло немало и тем жарким девчонкам, которым 20 лет назад едва было 18, сейчас под 40.

Смогут ли они вновь собирать полные стадионы меломанов на свои концерты? Время покажет.

Напомним, коллектив официально заявил о паузе в карьере в 2010 году.