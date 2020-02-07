ЗВЕЗДЫ

Группа The Pussycat Dolls выпустила новый хит после 10-летнего перерыва

Коллектив начнет гастролировать уже этой весной.

Группа The Pussycat Dolls выпустила новый хит после 10-летнего перерыва
Группа "The Pussycat Dolls". Фото: globallookpress

Любители поп-музыки из начала нулевых могут ликовать. Жаркий коллектив The Pussycat Dolls воссоединился и готов радовать своих старых и новых фанов. Группа даже выпустила новую песню под названием React.

Напомним, в конце прошлого года вокалистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер в своем официальном Instagram сделала заявление о том, что коллектив вновь готов выступать, а первый тур должен состояться весной этого года. Однако одних слов мало, нужно было показать, что группа все еще в состоянии удивлять публику, ведь с даты основания коллектива прошло почти 20 лет!

Так что The Pussycat Dolls выступили на американском шоу The X Factor как раз с песней React и публика осталась в восторге. Хотя довольно странно говорить о воссоединении, ведь времени и правда прошло немало и тем жарким девчонкам, которым 20 лет назад едва было 18, сейчас под 40.

Смогут ли они вновь собирать полные стадионы меломанов на свои концерты? Время покажет.

Напомним, коллектив официально заявил о паузе в карьере в 2010 году.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

The Pussycat Dollsмузыкапесня
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Группа The Pussycat Dolls выпустила новый хит после 10-летнего перерыва
Интересно?
Поделись с друзьями: